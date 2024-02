Leptospirose : la Polynésie, l'un des territoires français les plus touchés

En ces périodes de fortes pluies, les risques d'infection par la leptospirose augmentent. En 2023, cette maladie a fait deux morts et mené 19 personnes en réanimation…la situation est plutôt stable par rapport à 2022. On fait le point.

Mereini Gamblin •

La leptospirose est une maladie potentiellement mortelle causée par des bactéries du genre Leptospira, ordre des spirochètes. Elles peuvent pénétrer à travers la peau si elle fragilisée ou des blessures, même petites, après avoir été en contact avec de la boue ou de l’eau souillée par les urines d’animaux.

Tout ce qu'il faut savoir

Souvent, on cite les rats mais l’urine de cochons, de vaches et même de chiens peut provoquer contenir les bactéries de la leptospirose.

Elle se traduit par de la fièvre soudaine, des maux de tête, des douleurs dans les articulations ou la jaunisse dans les cas les plus graves. Parfois, les symptômes font penser à ceux de la grippe ou de la dengue, attention à ne pas les confondre... Pour cela, il faut rapidement consulter votre médecin qui vous prescrira une prise de sang.

Les symptômes apparaissent généralement deux à trois semaines après avoir été en contact avec la maladie.

En ce moment, la leptospirose se répand plus facilement à cause des pluies. Les autorités de santé recommandent :

d’éviter de marcher pieds nus dans l’eau sale ou la boue,

de ne pas se baigner à la rivière lorsqu’il a plu,

de se laver régulièrement les mains et désinfecter ses plaies,

consommer de l’eau potable ou la faire bouillir une quinzaine de minutes si l’on a un doute,

bien cuire les aliments.

Contrairement aux idées reçues, les bactéries ne se transmettent pas dans la mer, puisqu’elles ne survivent pas à l’eau salée.

La leptospirose en chiffres

Entre le 1er janvier et le 9 février 2024, le bureau de veille sanitaire a recensé 22 cas de leptospirose répartis entre Tahiti, Moorea, Huahine et Raiatea.

En 2023, 117 cas et deux décès ont été déclarés, pour 71 hospitalisations dont 19 en réanimation. Les cas étaient plutôt situés à Tahiti. Après un pic en 2018, l’incidence a diminué de 40% de 2019 à 2022. Mais rapporté au nombre d’habitants, la Polynésie est l’un des départements et territoires d’outre-mer les plus touchés par la maladie, en troisième position derrière la Nouvelle-Calédonie et Mayotte. Les outre-mers sont d’ailleurs loin devant la métropole en termes de contamination…

Dans toutes les régions, l’incidence est 15 (Guyane) à 78 fois (Nouvelle-Calédonie) plus élevée qu’en métropole. Partout dans le monde, les personnes les plus touchées sont les hommes.