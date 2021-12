Les 6 foyers de l'association Emauta ouvrent leurs portes

L'association ouvre ses portes à partir de lundi. Le but est de faire découvrir les différentes structures, leurs résidents et les équipes de l'association.

DC •

L'association « Emauta, pour redonner l’espoir » organise une série de journées portes ouvertes ce mois de décembre dans la cadre de son 25ème anniversaire. Le but est de faire ou de refaire découvrir les 6 foyers que compte l'association. Parmi ces 6 structures administrées par Emauta, 4 d'entre eux le sont déjà depuis 25 ans (la Maison du bon samaritain, la Samaritaine, le Foyer martenel Manini'a'ura et le foyer Te Arata), et 2 sont de nouvelles structures gérées depuis 2 ans. C'est le cas pour le Foyer du bon pasteur et le centre d'accueil de l'enfance te Maru Pererau.

Ces centres ont tous plusieurs objectifs communs : lutter contre l'exclusion des personnes, aider ces dernières à retrouver leur dignité et faciliter leur réinsertion dans la société.

Le programme des journées portes ouvertes débute le lundi 6 décembre à Papeete à La Maison du bon samaritain, et au Foyer Te arata. Ensuite, mardi, le Foyer maternel Manini'a'ura ouvrira ses portes à Mahina. Mercredi ce sera au tour du Foyer du bon pasteur à Papeete, jeudi le foyer La Samaritaine, et vendredi le centre d'accueil de l'enfance « Te Maru Pererau » à Papeete toujours.

Les horaires sont les mêmes pour chaque jours : de 8h30 à 17h30