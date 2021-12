Les cadets de la sécurité civile du lycée de Papara diplômés

Une cinquantaine de jeunes ont reçu une attestation venant saluer leur sens civique.

CM / communiqué •

Une cérémonie de remise de diplômes des cadets de la sécurité civile, s'est déroulée vendredi 3 décembre, au collège de Papara.

Une convention signée le 22 avril 2021 a permis de développer une action pédagogique et citoyenne avec les élèves de l'établissement.

Portés par les valeurs de respect, de loyauté, de tolérance et de solidarité, les cadets de la sécurité civile ont développé leur sens civique et appris les comportements de prévention à travers des sensibilisations, formations, déplacements de terrain, exercices et rencontres avec les experts de la sécurité civile.

Après plusieurs mois d’investissement personnel, ils ont obtenu leur qualification et leur diplôme. Il vient valider de nombreuses heures de formation et de sensibilisation à la citoyenneté, aux comportements qui sauvent et à la sécurité civile.

Le directeur de cabinet du Haut commissariat a félicité les jeunes cadets et les a encouragés à continuer à s’intéresser aux métiers de la sécurité, de secours et de la solidarité.