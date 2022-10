Les convoyeurs suédois de cocaïne finalement jugés le 17 novembre

Les prévenus sont bien présents à cette audience en comparution immédiate à délai différé. Le dossier des deux suédois, doit en effet être jugé rapidement, tout en respectant le temps des investigations nécessaires à l’enquête. Le matelot, qui avait reconnu les faits, comparait entravé. Le capitaine, qui avait protesté de son innocence, est sous contrôle judiciaire. Mais aujourd’hui, le procureur général demande un peu plus de temps pour continuer les recherches sur des appareils numériques saisis sur le bateau. Une situation délicate pour le capitaine du navire, qui doit subvenir à ses besoins dans un pays étranger

On était pas opposé à un renvoi, mais on était opposé à un renvoi aussi long parce-que cela engendre des frais pour mon client. Il a été maintenu sous contrôle judiciaire, et on est en train de voir comment on va faire pour qu'il puisse continuer à payer sa chambre, et ne serait-ce que pour pouvoir se nourrir jusqu'au 17 novembre.