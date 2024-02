Les défis du relogement des familles sinistrées après les intempéries

L'invitée café du mercredi 14 février 2024 est Chantal Galenon, ministre des Solidarités, du Logement, en charge des Familles et des Personnes non-autonomes. Elle est venue parler des dispositifs d'aides aux familles sinistrées suite aux intempéries et du relogement des familles en zone rouge, surtout celles qui habitent en bord de rivière ou en flanc de montagne.

Chantal Galenon, ministre des Solidarités, du Logement et des Familles, a discuté des mesures prises pour aider les familles sinistrées suite aux intempéries. Elle a mentionné des efforts concertés du gouvernement et des communes pour fournir un soutien d’urgence, y compris des aides alimentaires et des logements temporaires.

La ministre a également évoqué les défis liés au relogement des familles en zone à risque et a insisté sur la nécessité d'une réflexion collective pour assurer la sécurité des habitants. Enfin, elle a rappelé les numéros d'urgence disponibles dans chaque commune pour obtenir de l'aide.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les communes pour apporter une réponse rapide et efficace aux besoins des populations touchées. L'aide aux victimes des intempéries ne se limite pas à l'aspect matériel, elle englobe également un soutien psychologique essentiel.

Chantal Galenon répond aux questions d'Ibrahim Ahmed Hazi en français:

Chantal Galenon répond aux questions de Carlos Natua en tahitien: