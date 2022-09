Les enseignants travaillent sur l’apprentissage du fait nucléaire

La DGEE entend favoriser une approche pluri disciplinaire du fait nucléaire dans les programmes.

Pascal Mitote •

"L’école doit adapter ses programmes aux particularités des territoires et de leurs événements" a indiqué le vice-recteur en introduction d'une session de formation destinée à sensibiliser les enseignants du primaire et du secondaire à la façon d’intégrer le fait nucléaire dans leurs cours. Voilà cinq ans que cette question figure dans les programmes. L’objectif de la session de travail organisée par la Direction Générale de l’Education et des Enseignements a pour ambition d’aller plus loin et d’adopter un approche pluri disciplinaire.