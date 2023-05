Les étudiants en reo ma'ohi apprennent à préparer le ahima'a pour faire perdurer ce savoir-faire

Une trentaine d’étudiants en première année de reo ma’ohi ont préparé un ahima’a ce week-end. Le four tahitien est entré dans le programme de la filière de langues polynésiennes à l’université de Punaauia pour transmettre ce savoir-faire.

Polynésie la 1ère (MLMG) Précilla Ethève, Jacques Damour •

Le ahima'a, four traditionnel tahitien dans la terre, fait partie intégrante de la culture. C'est pourquoi l'équipe pédagogique a décidé de l'inclure dans le programme des étudiants en langues polynésiennes il y a cinq ans.

La préparation du ahima'a permet une immersion linguistique et culturelle fidèle. Tout le savoir-faire culinaire des îles de la Polynésie est enfoui à l'intérieur de ce four, tout chaud et tout fumant... Un grand moment pour Miha, fière et émue de ce travail accompli pour la première fois.

Mais pour un tel résultat, il faut être matinal. Ces jeunes adultes mettent la main à la pâte depuis 4 heures du matin, sous l’œil attentif de leur professeur de reo ma’ohi. Pratiquer cet art culinaire, c'est le pérénniser.

Tel un trésor à partager, le ahima’a retrouve aujourd’hui son public grâce à ces étudiants. Une tradition qui rime avec partage et convivialité - tout ce qui fait le charme du Fenua.