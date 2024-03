Les vahine au coeur de la journée internationale des droits des femmes

L'invitée café du vendredi 8 mars 2024 est Françoise Teriierooiterai Aubry. Elle est venue parler de la journée internationale des droits des femmes.

Huit nouvelles Polynésiennes âgées de 30 à 75 ans ont été honorées en tant que Poerava 2024, une distinction saluant leur parcours méritoire.

Cette reconnaissance émane de l’Union des femmes francophones d’Océanie, présidée par Irmine Tehei. Au cours des six dernières années, 48 femmes inspirantes ont été récompensées.

Françoise Teriierooiterai, une figure emblématique du sport polynésien, a été interviewée en tant que représentante des droits des femmes lors de la Journée internationale des droits des femmes. Elle a consacré sa vie au sport, notamment à l'athlétisme, et a été honorée pour son engagement.

Elle a expliqué l'importance de la journée des droits des femmes et a partagé ses perspectives sur l'égalité des sexes, l'éducation des enfants et la lutte contre les violences faites aux femmes, appelant à davantage de soutien et de prévention.

Les femmes doivent se confier, il faut que ça s'arrête, et les hommes doivent arrêter de battre leurs femmes.

Françoise Teriierooiterai-Aubry est interrogée par Ibrahim Ahmed Hazi :

Françoise Teriierooiterai-Aubry est interrogée par Carlos Natua :