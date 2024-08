Les Francofolies à Tahiti, c'est inédit

C'est une première : après 35 ans d'existence, les Francofolies de la Rochelle seront organisées à Tahiti par la société L.A Production. L'évènement est reconnu au niveau national et international pour son savoir-faire et son engagement dans la défense de la langue française, de la création artistique et musicale. La mairie de Pirae a été choisie pour accueillir ce festival, le 21 septembre prochain.

De la Rochelle à Tahiti, le label Francofolies s’exporte... Luxembourg, Canada, Bulgarie, Belgique, la Réunion ont déjà fait leur festival. Pour sa première en Polynésie, l’évènement réunira six artistes : Peps, Skip the use et Raphaël issus de la scène française, mais aussi Jason Mist de Nouméa et deux artistes locaux que sont Kailoa et Sissa Sue.

C'était important pour nous que les musiciens de Tahiti soient représentés sur le plateau des Francofolies, parce qu'il y a un grand rôle d'échange au niveau des différents site. Et on a fait venir un artiste de Nouméa parce-que comme Nouméa ne s'est pas fait. Cela nous tenait à cœur de pouvoir rendre un petit peu hommage et parler un peu de Nouméa avec ce qu'il se passe actuellement là-bas. Arnaud Bertrand, gérant de L.A Production

À l’instar des éditions de La Rochelle, les Francofolies de Tahiti doivent s’organiser dans un cadre avec une architecture reconnaissable en toile de fond...le site de la mairie de Pirae s’avère idéal du point de vue des organisateurs. "Nous sommes choisis grâce aux lieux, au bâtiment, puisque les francofolies s'organisent autour d'un coin mythique, un coin qui a une particularité et aujourd'hui, c'est la mairie de Pirae qui a été choisie" se réjouit Edouard Fritch, le maire de la commune.

Un feu d’artifice devrait enrichir ce rendez-vous festif et populaire destiné à être pérennisé.

On a déjà signé l'événement pour trois ans. Le but du jeu est de pouvoir bien le développer et l'agrandir d'année en année. Arnaud Bertrand, gérant de L.A Production

À travers les Francofolies, la musique, outil de lien social précieux, prendra toute sa dimension. La première édition pourra accueillir 3 500 spectateurs. Un service de navette gratuit avec différents parkings sera mis en place pour cet évènement.