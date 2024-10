Les habitants des îles, oubliés du numérique, en plein stage pour mieux maîtriser internet

Cette semaine, l’atoll des Tuamotu a accueilli une formation du digital à l’initiative de l’Association pour le droit à l'Initiative Économique (ADIE). Une opportunité pour les matahiapo et les nouveaux connectés, avec l'ouverture progressive de relais 3G/4G.

Pierre Emmanuel Garot avec Mathieu Allot •

"Aujourd’hui nous ne pouvons plus nous passer de l’outil informatique" lance Nycia Tcheou de l'ADIE-Hao. "Incontournable dans bons nombre de services. Que ce soit pour communiquer, pour des opérations bancaires, pour chercher du travail ou encore pour faire des achats, la maîtrise de ces outils devient vitale. D’autant plus lorsqu’on vit sur un atoll éloigné où tous les services publics sont dématérialisés sur internet". Les habitants sont régulièrement confrontés à "des difficultés de connexion" avec le SEFI et la CPS. Ou encore des services du Pays comme la DAG, la DGAE ou la CAPL".

Séquence découverte organisée par l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique • ©P.1ère, Mathieu Allot

"D'habitude, ce sont nos petits enfants qui nous montrent comment nous connecter"

"Moi je viens de commencer à me familiariser avec le portail de la Chambre d'Agriculture" explique Jo Pavaouau, l'un des 5 stagiaires, la cinquantaine, dans l'atelier de ce mercredi. "Je pense que désormais j'irai plus vite" raconte-t-il malicieusement, tout en surfant -sans doute pour la première fois de sa vie- sur la 3G des vini prêtés pour l'occasion par l'ADIE.

Nycia ajoute "qu'à l'issue de ces formations, les participants n'auront plus à attendre qu'on vienne leur donner la bonne information au bon moment". Une vingtaine d'inscrits sont désormais de véritables geeks.