Les Marraines : l'artisanat au service des jeunes filles mères

L’exposition annuelle de l’association "Les Marraines" avait lieu ce week end. Créé en 1999 par Valari de Marigny, l'évènement vise à récolter des fonds à destination de jeunes filles en difficulté familiale. L'exposition-vente permet d'aider les foyers de Mahina et Paea, grâce au savoir-faire des artistes et artisans qui reversent chaque année 20% de leur chiffre d’affaires aux foyers.

Caroline Fahri (mise en ligne : Lucile Guichet) •

C’est l’exposition annuelle du partage et du cœur…24 ans que "Les marraines" soutiennent les jeunes polynésiennes devenues mères avant l’âge. C’est le cas de Maruia, tombée enceinte à 16 ans. Aujourd’hui, elle est majeure et témoigne de son expérience au foyer Maninia'ura de Mahina, où elle a été accueillie en 2020 : "Le père de ma fille sait où on habite. Les travailleurs sociaux ont préféré nous éloigner. Il était très violent. Je souffrais beaucoup et je n'arrivais plus à supporter. Je me suis dit que, pour le bien de ma fille, il vaut mieux que j'avance, assurer son avenir pour elle et pour moi-même."

Violaine Utia, la directrice, s’occupe de ces jeunes mamans placées par les affaires sociales ou la justice. Elles sont hébergées avec leurs bébés et sont accompagnées dans leur insertion : "si elle a décroché de l'école, on fait un travail pour pouvoir la réinsérer pour qu'elle puisse reprendre ses études. Soit l'enfant est placé en garderie, soit il va à l'école. Ces expositions nous aident beaucoup pour tout ce qui est projets éducatifs, de sortie hors foyer...ça fait du bien à nos jeunes mamans."

Le personnel du foyer suit des formations pour affronter certaines situations douloureuses.

Un foyer géré par l’Association Emauta. Son président, Manutea Gay, salue l’engagement des Marraines : "Les Marraines exposent ici depuis 24 ans et soutiennent le foyer Maninia'ura depuis le début. Et elles n'apportent pas simplement du bien matériel, mais elles s'engagent auprès des jeunes mères pour pouvoir collaborer au fonctionnement du foyer, par des sorties par exemple."

La créativité et le savoir-faire au service de la solidarité...Les Marraines reversent chaque année 20% de leur chiffre d’affaires aux foyers de jeunes filles de Mahina et Paea.