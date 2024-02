Les SDF vont-ils trouver un abri face aux intempéries ?

Le pays, la commune de Papeete et l'association Te Torea se mobilisent pour leur offrir aux Sans Domicile Fixe un hébergement de nuit. Près de 130 personnes pourront être logées dans la salle omnisports Maco Nena, au stade Bambridge.

Les rues de Papeete pas encore inondées. Les habitués du bitume attendent les grosses averses avant de s’abriter. Pour eux, les autorités ont prévu des centres d’hébergement d’urgence, dont le plus important, basé au stade Willy Bambridge. "Il y a 3 centres pour recevoir les SDF, Fare Ute avec une capacité de 50 personnes, mais aussi un site sur Tipaerui, enfin la salle Maco Nena du stade où ils peuvent être pris en charge complètement", précise Rémy Brillant, DIrecteur Général des Services de la Ville de Papeete.

Lits pico, peue, matelas, tout a été prévu pour la centaine de SDF attendus ce soir au Stade Bambridge • ©P.1ère

"Nous tentons de leur amener un minimum de confort" détaille Mélanie Amaru, responsable du bureau en charge des personnes sans abri à la DSFE, "là on amène les lits pico, les peue, matelas, sans compter la nourriture. Nous sommes mobilisés jusqu'à ce que le temps se calme !"

Le Stade Bambrigde. La Salle Maco Nena y accueille exceptionnellement les SDF pendant ces quinze jours d'intempéries.. • ©P.1ère

Le pic de fréquentation est attendu ce soir

Sur place, le matériel arrive. Les membres de l’association Te Torea et les agents des affaires sociales préparent l’accueil des sans-abri.Certains sont déjà là depuis hier. C'est le cas d'Atonia: "Hier, j'étais tout mouillé, je suis rentré pour voir ce qui se passe ici. Ce sont les agents municipaux qui m'ont prévenu. D'autres copains ont préféré rester dans la rue et faire la manche". Quant à cet habitué du centre Te Vaiete, il confie qu'"aller au centre d'accueil tous les jours, ça permet d'être en forme et pouvoir chercher du travail"

"On les accueille s'il y a un coup dur dans la journée" aime à redire Denis Hoata, Responsable de l'association Te Torea • ©P.1ère

Pas toujours facile de convaincre... certains plus réticents préfèrent leur coin habituel...il faut être persuasif. Un travail de fond pour Sylvain Teauroa, agent technique à l'association Te Torea "On a instauré une relation de confiance pour pouvoir les accompagner, alors, gérer un pic de fréquentation comme ce soir, c'est plus facile". "Grâce au Pays et à la Commune, il y aura un bon dîner et uin bon petit déjeuner" prévient Denis Hoata, responsable de l'association qui gère Te Torea.

Au centre Te Vaiete, de Mamao, on continue l’accueil de jour. Et l’on est toujours prêt à coopérer, en cas de nécessité comme l'évoque le Père Christophe: "On continue notre mission sauf s'il y a confinement.

On peut transformer le réfectoire en dortoir Père Christophe, responsable du centre Te Vaiete

Le stade Bambridge proposera un petit déjeuner copieux, un dîner et une couche aux personnes désireuses de se protéger...jusqu’au retour au calme des intempéries