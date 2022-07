Les Tahitiennes s'inclinent 1 à 0 contre Salomon

Les Vahine Ura ont affronté l'équipe des îles Salomon en quart de finale le 23 juillet à Fidji. En jeu : la Coupe des nations féminine de l’OFC. Si les Tahitiennes arrivent à se hisser aussi haut pour la première fois de leur histoire, elles n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier pour la demi-finale.

MG •

"On domine, mais dominer n'est pas gagner, hélas", regrette Stéphanie Spielmann, entraîneuse de l'équipe. En quart de finale contre Salomon, les Vahine Ura dominent le match de la Coupe des nations de l'OFC... Mais au cours de la rencontre, elles encaissent "un but sur la seule frappe du match de la part des Salomon", raconte Stéphanie. Le score est donné : 1 but à 0 pour l'équipe adverse.

"Les filles ont bien travaillé. Malheureusement, il nous manque la finition" précise-t-elle. L'équipe est jeune, et travaille encore. "Il faut qu'on continue dans le secteur offensif, puisqu'on a dominé, mais on n'a pas marqué. Cela s'est joué à très peu de choses", ajoute l'entraîneuse.

Mais la défaite n'est pas amère, puisque les Tahitiennes se hissent en quart de finale de la Coupe pour la première de leur histoire. La coach croit au potentiel des joueuses : "on a les qualités pour être dans le top 5 de l'Océanie. On va gravir d'autres marches."