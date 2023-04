Les treize jeunes Escadrilles Air Jeunesse en vol inaugural avec le Casa

Après une formation théorique sur le pilotage, les treize jeunes engagés dans la toute première promotion tahitienne de l'Armée de l'air et de l'espace ont découvert les airs, mercredi 29 mars. Nos journalistes ont embarqué avec eux lors de ce vol inaugural entre Tahiti et Moorea.

RP (MLMG) •

Les treize jeunes âgés entre 15 et 18 ans avaient des étoiles dans les yeux mercredi, lors de leur premier vol inaugural sur le Casa, un avion de transport militaire. Issus de la toute première promotion de l'Armée de l'air et de l'espace 2022-2023, les jeunes engagés terminent leur formation en beauté avec l'expérience du pilotage dans les airs.

Après les tests au sol et en ligne, place à l'observation en plein vol. Une expérience unique. "C'est extraordinaire, cela ne fait que confirmer mon envie de travailler dans le milieu aéronautique militaire et en plus, voler dans le casa c'était un rêve depuis petite" confie une engagée.

Une heure de vol à 150 mètres d'altitude et à plus de 250 km/h dont ils ont pu pleinement profiter, avant de rentrer à la base, la tête pleine de souvenirs.

La sélection pour la deuxième promotion est en cours jusqu'au 23 avril prochain.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du CIRFA.