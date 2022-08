Lycée Gauguin : rentrée sereine et nouveau parcours préparatoire au professorat des écoles

Cette année, la rentrée se déroule plus sereinement car sans restrictions sanitaires. Dans ce contexte, les élèves de seconde, première et terminale du lycée Paul Gauguin ont été accueillis le 9 août. Parmi eux, ceux de la nouvelle classe préparatoire au professorat des écoles...

Le lycée Paul Gauguin a accueilli ses premiers élèves le 9 août. D’abord, les secondes ainsi que les élèves inscrits en prépa avec une nouveauté cette année : le parcours préparatoire au concours de professeurs des écoles.

Offre de formation élargie

40 jeunes sont inscrits dans ces classes "souhaitées par la ministre à cause d'un déficit de formation pour préparer les jeunes au concours", explique Jean-Pascal Vins, proviseur du lycée. "C'est une formation très spécifique, en partenariat avec l'Université" poursuit ce dernier.

Oatai, Aprill, Vaitea et Anihau font partie de cette nouvelle promotion. Ils ont quitté la chaleur et la vie paisible des Îles Sous-le-Vent, pour vivre leur rêve. Il leur faut 3 ans pour préparer le CERPE, le concours externe de recrutement de professeur des écoles, qu’ils passeront durant leur année de master à l’université en tant que professeur des écoles stagiaire.

50 autres jeunes sont inscrits en classe préparatoire commerciale.

Rentrée le 8 août 2022 à Paul Gauguin. À droite, Jean-Pascal Vins, proviseur du lycée. • ©Polynésie la 1ère

L'après-midi, les classes de 1ère et terminale ont fait leur entrée à leur tour. Une rentrée échelonnée pour mieux gérer le flux.

La rentrée en chiffres

Le personnel de l'établissement est en légère augmentation par rapport à l'année dernière avec 110 professeurs et 50 personnels administratifs.

La rentrée s’est déroulée dans une ambiance sereine et décontractée, les restrictions sanitaires n’étant plus obligatoires. Mais le souvenir de la crise est encore vif et la Polynésie n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague. C'est pourquoi plusieurs appareils de distribution de gel hydroalcoolique ont été placés dans l’établissement. Ceux qui le souhaitaient pouvaient également garder leur masque.

Cette année, le lycée Paul Gauguin accueille 1 500 élèves. Pour l'année 2022-2023, la Polynésie totalise 49 232 écoliers et 3 700 enseignants.

Mercredi 10 août, ce sera au tour des élèves du primaire de reprendre le chemin de l'école.