Mahina : des rameurs surpris par les conditions en mer ont évité le pire

Partager :

Samedi 05 octobre, l'équipage d'un V6 s'est retrouvé en difficulté lors d'un entraînement de va'a, à cause de la mer agitée. Ils ont perdu leur balancier et ont fini le parcours à la nage... Les pompiers sont rapidement intervenus mais finalement les rameurs sont sains et saufs.

Les débutants d'un club de Pirae sont allés s'entraîner samedi matin, avec plusieurs autres V6, au départ de la plage de Taaone en direction de Mahina. Après avoir franchi le chenal de la pointe Vénus, "les rameurs ont fait face à un vent fort et une mer agitée" relate la commune de Mahina sur sa page Facebook. L'équipe a tenu le cap mais pas le matériel. Le balancier d'une pirogue a lâché et fait couler l'embarcation, au niveau du motu Martin. Les pompiers de Mahina sont intervenus peu après l'alerte lancée par les autorités militaires maritimes, confirme le maire de la commune Damas Teuira. Entre-temps, un des rameurs confirmés du club a rejoint le V6 en détresse pour lui venir en aide. Finalement, ils ont pu rejoindre le motu Martin pour réparer temporairement la pirogue et repartir. En possession d'une seule rame, ils sont arrivés sur le rivage par la force de leurs mains, face au courant. Les ambulanciers les attendaient à terre. Après vérifications, tout le monde va bien ! Prudence tout de même si vous prenez la mer lorsqu'elle est agitée.

Partager :