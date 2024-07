Manoarii Teroiatea devient diacre à 31 ans

Manoarii Teroiatea, originaire du quartier de La Mission, a été ordonné diacre samedi 20 juillet, à l'Église Maria No Te Hau. Après neuf ans de préparation, Manoarii a reçu la bénédiction des prêtres en présence de Monseigneur Cottanceau.

Manoarii est célébré au rythme d'un mave mai et d'une procession jusqu’à l’Église Maria No te Hau. De nombreux fidèles l’attendent pour assister à ce moment religieux important. Le jeune homme franchit une étape décisive dans son cheminement vers la prêtrise. Il confirme ce samedi, devant l'archevêque et tous les fidèles, sa volonté de servir le peuple catholique à vie.

Consécration

Le projet qui s’est formé dans le cœur de Manoarii il y a plus de 20 ans est en très bonne voie. "Une grande grâce aujourd'hui, après ces années d'études. C'est l'aboutissement" livre le nouveau diacre.

Ce moment est particulièrement intense pour sa famille. "Je ressens de la joie, de l'allégresse, merci Seigneur" adresse Tahuri, la mère de Manoarii. Dans son habit de militaire, sa sœur aussi partage cette "grande fierté pour la famille. Notre grand-mère maternelle a toujours prié pour avoir un prêtre dans notre famille... C'est beaucoup d'émotion", confie Eufrajie Teroiatea.

Promesses

L'évènement rassure la communauté religieuse, confrontée à une baisse de vocations. Quatre autres séminaristes sont sur le même chemin que Manoarii. Afin de rester sur le chemin de l’Évangile, ces jeunes appelés devront prononcer les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance.

"S'il s'éloigne du chemin de l'Évangile, à ce moment-là il faut lui dire 'tu ne peux pas officiellement te présenter comme serviteur du Christ alors que tu fais tout le contraire de ce qu'il te demande'" souligne le Révérend Père Jean-Pierre Cottanceau, Archevêque du diocèse de Papeete. La prochaine étape pour Manoarii : son ordination sacerdotale dans un an pour devenir prêtre.