Marathon Polynésie la 1ère : L'équipe de Ihilani, une référence chez les femmes

Elles se démarquent par leur constance. L’équipe de Ihilani, comme chaque année, est alignée au départ de la course chez les femmes. Les filles ont débuté les entraînements il y a quelques semaines, avec quelques surprises pour cette année.

Chaque année, le club Ihilani va'a évolue. Cette saison encore, Il accueille de nouvelles recrues et c'est un défi. "Certaines filles n’avaient pas de licence auparavant donc depuis janvier, mon rôle est de les former pour qu’elles puissent participer à des courses" explique la coach et rameuse Vaimiti Maoni.

Son club est un incontournable pour les femmes qui veulent ramer. C’est l’un des seuls clubs féminins qui aligne une équipe aux grandes courses. Pour Ranihei Bonet, fraîchement intégrée à l'équipage, l'objectif est plaisant. "Ca fait déjà un moment que je pratique le va'a de mon côté. J’ai intégré le club pour avoir de l’expérience."

Première place l'année dernière

Depuis plusieurs semaines, l’équipe se retrouve tous les après-midi pour l’entraînement. La majorité de leur programme est consacrée à la rame, mais 1 à 2 fois par semaine, elles se retrouvent pour une séance de préparation physique. Au programme, du footing, des exercices de renforcement musculaire et du cardio.

L'un des gros défis pour Vaimiti Maoni est de créer une cohésion entre les filles. "Elles en auront besoin durant la première course de longue distance de l’année." confie la coach. L'année dernière, l'équipe l'avait emporté devant l'équipe de Varure va'a de Maiao en 4h 32min et 40s.