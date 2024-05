Marché du terroir à Punaauia : inciter à consommer local

Ce samedi 4 mai, la commune de Punaauia a organisé son marché du terroir dans les jardins de la mairie. Près d’une quinzaine d’exposants sont venus vendre leurs produits. Face à la vie chère, ils redoublent d’efforts pour inciter la population à consommer locale.

Pauline est une habituée des marchés. Elle vend du poisson mariné dans de l’huile d’olive. Son prix n’a pas bougé depuis cinq ans. Il est à 1000 Fcfp le pot, elle semble trouver tout son avantage."C'est du ature que mon fils pêche la nuit, et le matin je travaille le poisson. Pour moi, il y a plus d'avantage, tu gagnes plus car quand tu vends ton paquet de ature c'est 1000 Fcfp mais quand tu fais les ature en pot, tu gagnes cinq pots".

Travailler et transformer les produits, c’est l’une des solutions des exposants pour inciter les clients à consommer local. "J'innove tout le temps, je suis le mouv... Je suis dans l'alimentaire, du coup, il faut savoir ce qui est à la mode et aussi faire des recherches, des études du marché tout le temps et regarder ce qu'il se vend facilement", explique Poihere Raihauti, exposante.

Estelle Aitamai aussi expose ses produits en ce samedi, à la mairie de la commune. "J'ai de la chance d'avoir un mari qui est pêcheur mais ça reste cher quand même car à côté il y a tous les autres produits que j'utilise pour faire mes gâteaux et les rillettes. On réfléchit à deux fois à chaque fois, on essaie de trouver ce qui est moins cher".

Jean-Marie Remacha, lui, est charcutier traiteur. Sur son stand, il propose des saucisses au thon, un produit original. "J'arrive à transformer, faire d'autres goûts, d'autres textures."

Le marché du terroir reste un rendez-vous privilégié pour les clients en quête de produits locaux... En moyenne, c’est près de 300 visiteurs par jour. "En général, on a tendance à dire que les produits locaux sont chers mais au final ils sont complètement accessibles. Il faut découvrir, il faut venir, il faut essayer, il faut consommer local, c'est important", estime Dricia Taeaetua, une cliente du marché.

Pour aider ses exposants, la commune de Punauaia organise entre 7 et 10 marchés du terroir chaque année. Le prochain rendez-vous se tiendra au mois de juillet prochain.