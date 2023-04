Mareva Arnaud Tchong élue présidente du Conseil des douze de la communauté du Christ

Mareva Arnaud Tchong a été élue présidente du Conseil des douze de la communauté du Christ, la plus haute fonction au sein de cette église, anciennement appelée église Sanito.

Mareva Arnaud Tchong a été élue présidente du Conseil des douze de la communauté du Christ, la plus haute fonction au sein de cette église, communique le gouvernement. Elle aura désormais la responsabilité de présider le Conseil des douze apôtres, l’instance dirigeante de cette église au niveau mondial.

Première femme présidente de l’église de Polynésie française en 2008, Mareva Arnaud Tchong siège dès 2010 au sein de la présidence des grands prêtres, organisme représentatif de l’église à l’échelle mondiale.

En début d’année 2023, lors d’un vote qui s’est déroulé au siège mondial de l’église, les douze apôtres de l’église dans le monde élisent le président de leur conseil à bulletin secret. A l’unanimité Mareva Arnaud Tchong a été choisie pour remplir ces fonctions et elle devient ainsi la première femme à occuper la plus haute responsabilité au sein de la communauté du Christ. Elle sera ordonnée le 23 avril prochain au siège de l’église, dont le temple est situé dans le Missouri aux Etats-Unis, dans la ville d’Indépendance.

Née le 16 décembre 1968 à Papeete, Mareva Arnaud Tchong est la fille du pasteur Tihoti Tchong et de Christiane Bennett, ses parents adoptifs. Elle a grandi dans différentes congrégations de l’église où son père pasteur a officié, à Tarona à Papeete, à Heperona à Faa’a et à Tiona à Punaauia. Elle épouse Munanui Arnaud en mai 1997, et devient mère de trois filles et grand-mère de trois petits-enfants.

Elle devient employée de l’église en Polynésie française le 1er octobre 1998, comme comptable d’abord, puis comme directrice de l’école pastorale. Dix ans plus tard, elle deviendra la première présidente de cette église fortement implantée en Polynésie française, forte de 40 paroisses et de 9 800 membres baptisés, jusqu’à atteindre la responsabilité suprême d’apôtre et de présidente du Conseil des douze, organe dirigeant de cette église issue du mormonisme et fondée par Joseph Smith en 1860, dont elle a depuis pris ses distances avec les enseignements.