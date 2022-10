Marquises : une journée pour les femmes à Nuku Hiva

À Nuku Hiva aux Marquises, l’association « Te vehine te tumu » a organisé mardi une journée festive entièrement dédiée aux femmes.

Marie Curvat (MLMG) •

Une journée entièrement dédiée aux femmes, c'est l'idée de l'association « Te vehine te tumu », qui œuvre pour améliorer les conditions de vie des habitantes de l'île... Elle a choisi le site de Te keika sur la route de Toovii pour y installer les stands d’animations ludiques et interactives de la journée, ainsi qu’un forum d’échanges et de discussions sur la femme marquisienne d’aujourd’hui.

Cette journée, organisée le mardi 27 septembre, a permis aux femmes de l’île de se rencontrer et d’échanger sur leurs savoir-faire.

Un moment chaleureux pour les femmes de l'île. • ©Polynésie la 1ère

"On est présentes et à leur écoute pour savoir ce que l'on peut faire pour les aider. Et pour le côté plus convivial, nous effectuons des journées comme celle d'aujourd'hui. Une journée rencontres, partages, (...) où toutes les femmes se réunissent pour passer des moments chaleureux. On privilégie (...) la femme" explique Hetu Utia, vice-présidente de l’AS Te vehine te tumu.

Professeurs de musique, coach sportif ou encore fleuristes ont accepté d’animer bénévolement ces ateliers. Un seul objectif : faire de cette journée un moment riche et agréable pour les participantes. Une soixantaine d'habitantes des vallées de Nuku Hiva y ont participé.

Les membres de l’association « Te vehine te tumu » prévoient déjà de pérenniser ce type d’actions.