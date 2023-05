Math' A Ara: Les finalistes se sont retrouvés au parc Paofai

Partager :

Apprendre à aimer les mathématiques et voir cette discipline sous un autre angle, c’est tout l’objectif du concours MATH’ A ARA. Aujourd’hui au parc Paofai, les finalistes se sont réunis pour la dernière étape de cette 17eme édition. 9 classes étaient en compétition, représentées chacune par 4 élèves de CM2 à la Seconde. On voit cela avec Heiarii Tahiata et Ariihoe Tefaana.

H. Tahiata (H. Yieng Kow) •

A l’aide de leurs connaissances en mathématique, les élèves doivent trouver la longueur exacte d'une corde. La prise d’initiative est encouragée, et chacun sa méthode pour trouver la bonne réponse. Dans un autre atelier, le problème est différent : il faut trouver la masse de matière contenu dans un bocal. Pas toujours evident de se mettre d'accord A l’initiative de cet évènement, des professeurs tout aussi passionnés par les chiffres… La culture générale et les épreuves sportives ne sont pas écartées du programme… Et de la vitesse il en faut…. Pour la dernière épreuve, les élèves doivent explorer tout le parc… l’œil attentif, ils cherchent des indices sur chaque élément… et ils l’ont bien compris, 1+1=2, l’esprit d’équipe est une véritable force Permettre à tous ces finalistes de se mesurer ainsi est la grande victoire de cette 17eme édition. L’Espoir est là : que l’amour des chiffres s’affirme chez ces jeunes, au fur et à mesure que les années s’additionnent.

Partager :