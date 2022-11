Mes bleus d'enfant, le documentaire

Partout dans l'Hexagone ou en Outre-mer, les chiffres des violences familiales sont en hausse, selon une étude du ministère de l'Intérieur, publiée en 2021. Le documentaire "Mes bleus d'enfant", Jérôme Roumagne filme les témoignages d'enfants maltraités

En Nouvelle-Calédonie, la famille est le lieu de 43 % des violences physiques ou sexuelles. Un record national. Le chiffre figure dans une analyse publiée en mai par l’Institut de la statistique et des études économiques de cet archipel du Pacifique sud.

Ce sont 1 331 faits constatés en 2020, contre 903 en 2019. Rien que pour les violences conjugales, on est passé de 604 faits en 2019 à 923 en 2020. Et souvent, violences conjugales et violences sur les enfants vont de pair.

Dans ce documentaire bouleversant, le réalisateur filme les témoignages d'enfants maltraités du pays et nous montre les failles du système calédonien. Les professionnels du secteur de la protection de l'enfance nous expliqueront pourquoi les chiffres sont dramatiques. Mais l'histoire tragique de ces enfants et les chiffres alarmant des violences intrafamiliales pointera du doigt la responsabilité des institutions calédoniennes. Seront-elles mettre de côté leur sensibilités politiques pour tenter de sauver les enfants du pays ?





