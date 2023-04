Miriama Teaka reste présidente de la Fédération A Tauturu ia Na

A Tauturu ia Na accompagne les malades Polynésiens évasanés pour faciliter leurs démarches et leur quotidien à 16 000 kilomètres de chez eux.

AM / MG •

A Tauturu ia Na est au chevet des malades Polynésiens évasanés à Paris depuis 25 ans. Le bureau a été renouvelé le 1er avril, à la mairie de Pirae.

À cette occasion, le président de l'antenne de Paris, Teva Pani, a fait le déplacement. Il en a profité pour dresser le bilan de l'action dans la capitale française et évoqué les difficultés rencontrées : à l'heure actuelle, l'association a surtout besoin d'une voiture pour conduire les malades.

C'est aussi l'un des points abordés par Miriama Teaka, réélue à la tête du bureau pour deux ans. "On a besoin d'au moins cinq millions de francs pour la voiture, on cherche des donateurs et de jeunes bénévoles pour nous aider" indique la présidente.

La Fédération souligne également "le problème lié au fait que les malades ne viennent pas nous voir. Arrivés à Paris, il n'y a personne qui vient les voir. On a rencontré le service social, la CPS, les administrations de Paris" pour mieux communiquer et assurer le lien avec les malades et éviter qu'ils ne se retrouvent seuls à Paris.