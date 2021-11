Moorea : emploi contre préservation de l'environnement ?

Les projets immobiliers et hôteliers opposent les défenseurs de l'environnement aux partisans de l'emploi local. Après les nombreuses manifestations des protecteurs de la nature, c'est au tour des résidents qui soutiennent l'emploi de se rassembler pour faire entendre leurs voix. Parmi elles, le collectif Faahotu ia Eimeho nui, qui vient de naître à Moorea.

Le collectif a convié la population et distribué des plats et des boissons. 400 personnes ont répondu à l'appel, réparties sous les deux grands chapiteaux mis à disposition.

Ce rassemblement intervient dans un contexte tendu. D'une part avec le chômage, qui concerne plus de mille personnes à Moorea - un phénomène accentué par la crise. D'autre part avec les défenseurs de l'environnement, qui s'opposent aux projets hôteliers.

Pourtant Atonia Teriinohorai, syndicat en soutien au collectif Faahotu ia Eimeho nui le souligne, ces projets immobiliers permettraient la création de près de 1000 emplois selon lui :

Ronald Teariki, maire délégué de Teavaro, soutient également ces projets :

Il faut savoir qu'à Moorea, depuis un an et demi, 70% des foyers n'ont plus rien, ils n’ont que du pain à manger aujourd’hui… S'il y une certaine cohésion pour développer du travail, moi je suis pour.