Moorea organise son traditionnel "tere fa'a'ati" sous le signe de la prévention

C’est le grand retour du "tere fa'a’ati ia Moorea", après deux ans d’interruption à cause du Covid. L’événement est organisé tous les ans à la même date, le 2 janvier, et il réunit des centaines de motards. Pour cette année le slogan était « prévenir et faire prendre conscience que prendre la route n’est pas un jeu », entre Papetoai et Paopao.

HT (MEL LG) •

C'est un évènement à Moorea : pour fêter le passage à la nouvelle année, la route est exclusivement réservée aux motocyclettes.

Pour ces participants, la conduite d’un deux roues est une véritable passion, mais ils connaissent aussi les dangers qui l’accompagnent. "Faut pas faire n'importe quoi sur la route, reconnaît Tetaarii, jeune scooteriste. Il ne faut pas provoquer d'accidents." En 2022, deux personnes ont perdu la vie sur la route de Moorea. "C'est choquant, ça te fait réfléchir," admet Vaihau Amaru, amateur de deux roues. Encadrer, c’est aussi le rôle des forces de l’ordre, pour cette journée particulière. Leur présence est un moyen de créer plus de proximité avec les motocyclistes de Moorea. "Un rassemblement comme ça, pour la gendarmerie, la police municipale et les pompiers, c'est très important, explique le major Dedeker de la gendarmerie de Moorea. On est toujours vus comme des gens qui verbalisent, ce qui est normal, mais on essaie aussi de faire de la prévention pour diminuer le nombre d'accidents." Des ateliers de sensibilisation ont également été mis en place : échange de casques usagés, jeux pour gagner une formation au BSR ou encore un concours du plus bel engin.. Depuis 2014, c’est la commune de Moorea-Maiao qui organise l’événement, en partenariat avec le contrat de ville. A travers cette journée de prévention en début d’année, la commune de Moorea-Maiao espère diminuer le nombre d’accident en 2023.

partager l'article