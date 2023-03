Mort en stage de survivalisme : un Tahitien jugé au tribunal correctionnel de Lorient

Potiniarii Malardé, ancien militaire né à Tahiti, est jugé pour avoir "provoqué" la mort d'un jeune homme intoxiqué lors d'un de ses stages de survivalisme, dans le nord ouest de la France, révèle Le Point.

MG •

Ce lundi 13 mars, Potiniarii Malardé, appelé John, comparaissait à la barre du tribunal correctionnel de Lorient, après la mort d'un de ses stagiaires en 2020, suite à une intoxication alimentaire. Le Tahitien de 51 ans, a servi plusieurs années dans l'armée française, au 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes. Retraité depuis 2009, il avait monté la société Aito Survivor en 2015, pour organiser des stages de survivalisme en pleine nature.

Le 8 août 2020, douze stagiaires, dont trois enfants de 10 et 12 ans, se retrouvent sur un terrain dans le nord ouest de la France pour apprendre les bases de la survie avec John Malardé. Ce dernier a laissé un de ses stagiaires ingurgiter une plante toxique, l'œnanthe safranée, sensiblement similaire à la carotte sauvage, qui elle est comestible.

Amateurisme ?

Malgré sa carrure imposante, le quinquagénaire "n'avait aucune formation de botaniste, aucun diplôme d'instructeur ou de secouriste. Il apprenait à ses élèves à faire du feu dans la nature en plein mois d'août, malgré les risques d'incendie. Il proposait à ceux qui le souhaitaient des stages clandestins de tirs à balles réelles. Il n'était pas en règle vis-à-vis de l'Urssaf. Il n'a pas compris le danger quand il a senti l'amertume des légumes cuits par son stagiaire. Il a mal interprété les convulsions de ce dernier, il a pensé à une crise d'épilepsie. Il a fallu qu'un autre stagiaire se fâche pour qu'il se décide à appeler les secours" détaillent nos confrères du Point.

À la barre, le prévenu semble confus et parfois désinvolte...Son avocate, Émilie Shilling, a demandé qu'il ne retourne pas en prison. John a déjà fait quatre mois de détention provisoire. Le procureur a requis trois ans de prison, dont six mois avec sursis, 16 000 euros (soit près de deux millions) d'amende et l'interdiction définitive d'organiser ce type de stage. Le jugement sera rendu le 3 avril.