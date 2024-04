Nouvelle brigade mobile de la gendarmerie à Moorea, première commune touchée par les atteintes aux biens

La nouvelle brigade mobile de Moorea est composée de six gendarmes et ira à la rencontre de la population. Selon le commandant de la compagnie des îles du vent, Paul Dumont Saint Priest, l'objectif est de réduire les délais d'intervention dans la commune la plus touchée de Polynésie en matière d'atteintes aux biens

C'était une promesse du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. La création d'une deuxième brigade mobile de la gendarmerie à Moorea. C'est une réalité aujourd'hui. La particularité de cette brigade composée de six gendarmes est qu'elle utilisera un véhicule pour aller au contact de la population. "Jusqu'à présent, on avait pris l'habitude d'aller à la brigade de la gendarmerie. Là, nous avons choisi d'inverser la tendance et c'est la brigade de gendarmerie qui va se déplacer" explique Paul Dumont Saint Priest, le commandant de la compagnie des îles du vent, dans le journal radio de 6h ce matin.

Moorea, la première commune de Polynésie touchée par les atteintes aux biens, les cambriolages et les vols

Le choix de Moorea n'est pas anodin explique le commandant Paul Dumont Saint Priest. "Pourquoi Moorea? Parce que Moorea est touché par un fléau de plein fouet, que ce sont les atteintes aux biens, les cambriolages et les vols. C'est la première commune qui est touchée en Polynésie. C'était d'abord pour répondre à ce phénomène que nous avons mis en place cette brigade"

Le Commandant de la compagnie des Îles du Vent souligne aussi que la priorité de la brigade mobile sera la lutte contre les violences intrafamiliales, qui ont connu une augmentation alarmante de 17% cette année à Moorea. Avec l’ajout de six gendarmes mobiles et officiers de police judiciaire, l’objectif est de réduire les délais d’intervention et d’offrir un meilleur accompagnement aux victimes et un traitement efficace des auteurs de ces actes.

On aura six gendarmes mobiles de plus, qui seront davantage sur la côte ouest de l'île de Moorea et qui seront prêt à intervenir plus rapidement Paul Dumont Saint Priest - Commandant de la compagnie des îles du vent Journal radio de 6h - Polynésiela1ère

Ce mercredi 4 avril, lors de la réunion du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Moorea (CLSPD), le haut-commissaire, Eric Spitz, a annoncé l'octroi d'une subvention d’un montant de plus de 30 millions de francs à la commune de Moorea (soit 80% du coût total du projet) pour le déploiement d'un dispositif de vidéoprotection.

Il faut noter que les atteintes aux biens sur l'île de Moorea ont baissé de 32% en 2023 (323 faits). Le taux d'élucidation demeure autour de 20% selon les chiffres de la gendarmerie.