Nouvelle collaboration entre le CNRS et l'UPF : Le rôle du centre national de recherche en Polynésie

Après l'accord-cadre signé en 2021 avec le Pays, Antoine Petit, le président-directeur général du CNRS était de retour au fenua pour signer un nouveau partenariat avec l'UPF.

Fort de ses quelque mille laboratoires métropolitains, l'organisme de recherches pluridisciplinaires apporte ses compétences depuis 2021 à la Polynésie en termes d'énergies renouvelables. "Nous avons créé un groupement de recherches sur ces énergies renouvelables : comment on fait pour les produire, les stocker et les utiliser" précise Antoine Petit.

Le CNRS va également lancer un projet d'envergure, financé à hauteur de trois millions d'euros (soit environ 350 millions de francs Pacifique) sur la préservation des langues d'Océanie "avec un focus particulier sur les langues polynésiennes parce que vous savez que malheureusement, un certain nombre de ces langues sont en voie de disparition et être capable de les étudier est quelque chose d'important" poursuit le PDG. Des projets qui ont donc un impact sur le Pays.

La rencontre de lundi a également permis de faire le point avec la vice-présidente de Polynésie, le ministre du Budget et des Énergies sur les potentiels sujets d'étude locaux. Il est apparu la question de la valorisation des substances naturelles et l'optimisation de l'énergie solaire.

On peut dire que les terrains sont d'une certaine façon gâchés par le fait qu'il n'y ait que des panneaux solaires. Et on a déjà évoqué le fait qu'il y a ce qu'on appelle l'agro-voltaïque, où l'on peut lier l'agriculture et le voltaïque. C'est peut-être un sujet que l'on va étudier dans les prochaines années.