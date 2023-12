Nouvelles restrictions sur les produits de vapotage

Pour certains produits de vapotage, la fête est finie. Le pays va en interdire la vente et l’usage. Le but: lutter contre une certaine forme de tabagisme. C'est une décision prise en conseil des ministres hier, mercredi 27 décembre 2023.

Vade retro Vapotage. Ainsi en a décidé le pays, pour tous les produits contenant plus de 20 milligrammes de nicotine par millilitre. C’est un peu technique, mais derrière tout ceci, une volonté de lutter contre le tabagisme et ses dégâts. Fini donc les produits à plus de 20 milligrammes par millilitre de nicotine. Terminé également les réservoirs de plus de deux millilitres et les recharges avec nicotine dont la contenance est supérieure à 10 millilitres.

Le conseil des ministres a validé, ce mercredi 27 décembre, un texte visant à restreindre la mise sur le marché de ces produits de vapotage contenant de fortes doses de nicotine. Cette mesure, applicable pour un an, entrera en vigueur dans un délai de 6 mois, à compter de la publication au Journal officiel de la Polynésie française.

Chez un revendeur de Papeete, ces appareils pour vapoter sont exposés en vitrine et sont très consommés par les jeunes. En un mois ce magasin écoule une centaine de flacons contenant du liquide pour cigarettes électroniques. Les revendeurs pourraient être les premiers impactés comme l'un d'entre eux nous l'a confié : « C’est très difficile pour nous. On doit déjà contacter nos fournisseurs, et ça, c’est pas évident. Ça va vraiment changer pour nous et ça va vraiment diminuer (notre chiffre d’affaire). »

Le vapoteur représente aujourd’hui plusieurs dangers pour la santé. Il est considéré comme l’une des causes de tabagisme chez les jeunes. Comme l'explique le pneumologue Pablo Ferrer :

Il faut contrôler la réglementation au niveau des jeunes et des adolescents, parce que souvent, les adolescents commencent par la cigarette électronique et ils finissent par les cigarettes normales. Et la dernière chose, c’est qu’on commence à avoir des données comme quoi il existe des phénomènes de toxicité important au niveau de l’usage de la cigarette électronique. Dr Pablo FERRER / Pneumologue

