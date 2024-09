Observation des baleines : vers un durcissement de la réglementation

C’est un départ comme il y en a presque tous les jours d’août à novembre : une sortie pour observer les baleines le long du récif de la côte Ouest de Tahiti. À cette période, elles viennent dans les eaux polynésiennes se reproduire et mettre bas. Avec un peu de chance, ces clients pourront se mettre à l’eau avec palmes et masque. Mais, rien n’est jamais garanti face à cette espèce protégée.

"ll y a aussi une attente qui est assez véhiculée par les réseaux sociaux par rapport au fait de nager avec les baleines. La mise à l'eau reste un petit peu le graal et une option qui va dépendre du comportement de la baleine. Du coup, on attend le plus possible une baleine au repos pour pouvoir l'observer convenablement. On prône des observations de qualité, aussi respectueuses de l'animal"