'Ōea : rencontre avec Heimiti Fierro #1

Samedi 19 août à 20h00, retrouvez votre émission 'Ōea aui vous emmène à la rencontre de la talentueuse surfeuse de Huahine, Heimiti Fierro. Ne manquez pas le premier épisode relooking et glamour sur Polynésie La 1ère.

Chaque samedi, l’ancienne Miss Tahiti reçoit les femmes de Polynésie pour leur proposer un relooking façon 'oea. Grâce à une superbe équipe, une coiffeuse, une maquilleuse et un styliste. Hinarere Taputu invitera ses invitées à sortir de leur zone de confort. Ces professionnels vous donneront également quelques conseils et astuces beauté.

Du lundi au vendredi, au travers de modules courts portrait chinois, secret beauté, sa passion, sa famille le public pourra découvrir un peu plus de la personnalité de la vahine de la semaine.

Heimiti Fierro relooking façon 'Ōea

Teahupoo est en ce moment à l'honneur sur les antennes de Polynésie La 1ère. C'est pourquoi votre émission 'oeã vous propose de rencontrer Heimiti Fierro cette semaine. Issue d'une famille de surfeurs, notre invitée est une étoile montante du surf polynésien. C'est aux côtés de ses soeurs Kohai et Vahine qu'elle évolue dans ce milieu.

Etant donné son rythme de vie, Heimiti passe le plus clair de son temps en maillot, tenues de plage et savates. Le challenge cette semaine pour notre équipe 'oeã, lui faire adopter un look ""girly" tout en collant à sa personnalité et à son style de "beauté des îles".

‘Ōea, une émission nehenehe qui nous ressemble, à vivre sur les réseaux sociaux de Polynésie la 1ère (Facebook, Instagram, Youtube), en télé à 19h30 et en replay sur polynesie.la1ere.fr