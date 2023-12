Ouverture de Parcoursup : 23 000 formations à découvrir

La plateforme Parcoursup est ouverte depuis le 20 décembre 2023. Les élèves de terminale peuvent désormais se renseigner sur les différentes formations post-bac proposées.

Mereini Gamblin •

Sur Parcoursup, vous retrouvez l’essentiel des formations disponibles en métropole et en outre-mer. Près de 23 000 formations supérieures contrôlées par l'État sont proposées en vue de la rentrée de septembre 2024.

Depuis le 20 décembre, la première phase a débuté. Les lycéens peuvent découvrir les différentes offres de formations et établissements du supérieur. L'université de la Poynésie en fait partie avec deux BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) et 13 licences, accessibles sur la plateforme, autour du droit, de l'économie, de la gestion, des lettres, langues et sciences humaines ainsi que des sciences technologies santé. L'UPF annonce également l'ouverture de deux nouvelles licences en 2024 à savoir : la licence Science de la transition écologique et sociétale et la licence Science pour l'ingénieur.

Les futurs étudiants sont invités au forum de l'orientation post-bac prévu les 25, 26 et 27 janvier 2024 à l'Assemblée de Polynésie française puis à la journée portes ouvertes sur le campus d'Outumaroro, le samedi 10 février.

Autres dates :