Pas assez de logements sociaux ou intermédiaires selon les professionnels du secteur !

La production de logement social ou intermédiaire est insuffisante! Quand les besoins sont estimés à 30000 environ pour rattraper le retard et résorber l'habitat indigne, les professionnels du secteur regrettent "l'absence politique".

N. Suire (H. Yieng Kow) •

Il manquerait entre 10 et 15.000 logements en Polynésie Française. Or le gouvernement n’en propose même pas 300 chaque année. La faute au manque de foncier et également à une absence de volonté politique ferme d’aider les polynésiens à accéder à un logement décent, selon le syndicat des agents immobiliers ou encore Jean-Philippe PINNA - Président de la chambre des notaires

Vue la cherté de la vie, le gouvernement pourrait mettre en place des prêts à taux 0, comme cela se fait en France. Et bien évidemment il faudrait s’attaquer plus encore à la sortie d’indivision, qui concerne 57% des terres. Le modèle Corse semble très efficace. Malgré le besoin de logements, certains projets immobiliers font l’objet de protestations. Leurs opposants soulignent leur aspect surtout économique.

En attendant que le foncier se libère, il faudrait peut-être songer à construire des immeubles plus grands et mettre en place des transports en commun dignes de ce nom pour éviter la surpopulation chez l’habitant et la promiscuité.