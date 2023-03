Pas d'accord à l'Intercontinental Bora Bora Resort and Thalasso Spa

Après une manifestation au milieu des bungalows sur pilotis et une journée de négociation, aujourd'hui, aucun accord n'a été trouvé entre les grévistes et la direction. Le conflit dure depuis une semaine.

Matua Hauata / Axelle Mésinèle •

Bora Bora, son mythique lagon bleu et... des bateaux transportant des grévistes munis de banderoles ou de porte-voix. C'était aujourd'hui, à l'hôtel Intercontinental Bora Bora Resort and Thalasso Spa. L'image est inhabituelle mais après une semaine de contestation, les grévistes ont décidé de frapper fort pour se faire entendre. Au septième jour de conflit, la grève a mobilisé tous les services, le personnel s'est aussi positionné en bord de route, à côté du parking staff.

Des employés grévistes sur le lagon. • ©Matua Hauata

Sur les 150 employés que compte le complexe hôtelier, une centaine aurait cessé le travail selon le syndicat CSTP / FO. La principale revendication porte sur l'augmentation des salaires. Les employés réclament une revalorisation de 6%, la direction en propose 2,8%.

Pas question de céder explique Hauarii Hiro Vanaa, délégué syndical, " on maintient nos positions, on est aussi touché par l'inflation, toutes les familles qui sont avec nous au bord de la route n'arrivent pas à arrondir leurs fins de mois, on a aussi expliqué à la direction que le coût de la vie dans les îles est plus important qu'à Tahiti ".

Les grévistes manifestent devant le parking du personnel. • ©Matua Hauata

Parmi les autres revendications, le retour aux dispositions de la convention collective en matière du service charge, les grévistes dénoncent également leurs conditions de travail.