Peace Run, le relais qui porte la flamme de la paix dans les écoles

Partager :

Pendant que les politiques partagent leurs visions de la paix dans le monde, le concept est enseigné aux enfants…ceux de Saint-Hilaire, plus précisément. Ils accueillent 6 ambassadeurs de la course de la paix, un relais mondial avec flambeau fondé en 1987 par l’athlète et philosophe Sri Chinmoy.

Roan Poutoru/Eric Tang •

L'hymne à la paix, c’est le message porté par les 6 relayeurs de l’organisation Peace Run devant les 450 enfants de l’école primaire catholique de Saint-Hilaire. Après 600 000 km parcourus à travers le monde, le flambeau pour la paix arrive pour la 1ère fois au fenua. Un symbole fort pour la jeune génération. "La paix est une chose bien dans le monde, il faut la conserver", déclare Elio Saint-Bonnet élève de CM1. "Comme il y a plein de guerres, ils vont mettre la paix dans le monde", ajoute Cleonice Galley, elle aussi élève de CM1. "L'école doit être un lieu de bien-être, d'accueil, de sécurité pour nos enfants, il faudrait qu'ils viennent à l'école heureux pour retrouver leurs camarades, et l'école doit favoriser tout ça en fait", résume Marie-Ange Mairau, coordinatrice à l'école Saint-Hilaire et Notre Dame des anges. Tous frères et soeurs ! • ©Polynésie la 1ère Fondé en 1987, ce relais international pour la paix a traversé plus de 150 pays à ce jour. Des milliers de bénévoles s’organisent pour porter le message même dans les îles du Pacifique. Le symbole de la paix. • ©Polynésie la 1ère Demain, les relayeurs du Peace Run visiteront le musée de Papeete avant de repartir pour les îles Cook et Niue où ils seront accueillis à nouveau dans des établissements scolaires. Soit plus 25 000 écoles visitées depuis la création du mouvement.

Le reportage de Roan Poutoru : ©polynesie

Partager :