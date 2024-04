Inquiétante réapparition de la peste porcine : les éleveurs du fenua en alerte

Elle a refait surface en 2020 et décime des milliers d'élevages dans le monde : la peste porcine africaine est aux portes de la Polynésie... Les éleveurs du fenua redoublent donc de vigilance et prennent toutes les précautions sanitaires pour éviter le pire. Exemple à Papeari avec Teking Lai Ah Che.

Teking Lai Ah Che est un expert de l'élevage porcin. Il fournit plus de 2 000 porcs par an à l'abattoir. Forcément, il est au courant pour la peste porcine africaine... Depuis qu'elle a refait surface il y a cinq ans, cette maladie virale inoffensive pour l'homme a déjà décimé des cheptels entiers en Europe et en Asie. Aujourd'hui, elle est à Singapour, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et se rapproche du fenua. Pour protéger ses animaux, l'éleveur de Papeari a mis en place des mesures de biosécurité.

Précautions

Avant de rendre visite à ses 500 porcelets, passage obligatoire par le sas sanitaire. « Il faut respecter une marche en avant. En dehors du sas sanitaire, vous avez ce qu’on appelle la « zone sale ». Nous devons quitter tous nos vêtements de ville, avant d’enfiler notre tenue d’élevage, nos bottes lavées et désinfectées soigneusement au préalable. Il faut se laver les mains. Et voilà », détaille Poema Lai Ah Che, cogérante de l'élevage.

La peste porcine est un virus mortel pour les porcs. Elle se transmet par matériel contaminé, comme les bottes, mais pas seulement. « Il faut faire attention à la nourriture que l’on donne. On dit que le cochon mange tout, mais il y a quand même des précautions sanitaires à prendre. Un cochon sain qui va manger un morceau de saucisson infecté pourrait potentiellement l’attraper ainsi. Alors, qu’est ce qui garantit que notre viande importée, les produits à base de porc importé est exempt de peste porcine africaine ? On ne sait pas » prévient Poema.

Inoffensive pour l'homme mais meurtrière pour les porcs

Certes, la peste porcine n'est pas transmissible à l'homme, mais on n'est jamais trop prudents. Empêcher les denrées infestées de traverser nos frontières est une des missions du service biosécurité de l’aéroport. Toute denrée alimentaire d’origine animale inconnue est saisie puis détruite.

« Ce serait assez dramatique pour la filière porcine, étant donné qu'aujourd’hui, ce virus cause une mortalité proche de 100% dans les élevages. Donc ce serait une cause de destruction de la filière porcine locale », précise Clément Dussot, vétérinaire sanitaire à la biosécurité et responsable du pôle d’importation des denrées alimentaires d’origine animale.

Mieux vaut donc prévenir que guérir. D'autant que le porc fait partie intégrante de l'alimentation des Polynésiens. Aussi, Teking et Poema préfèrent utiliser de la nourriture en sacs, pour protéger leurs animaux...ces sacs représentent 70% de leurs dépenses. Une charge lourde, surtout quand on sait que le Pays a supprimé en début d’année, la subvention de production accordée aux éleveurs.