Plein phare sur le tatouage polynésien à Paris

Absent depuis 2020 à cause du Covid, le Mondial du tatouage fait son grand retour à Paris. Parmi les 550 tatoueurs du monde entier réunis du 4 au 6 novembre, il y a quelques Tahitiens. Le tatouage polynésien, vous vous en doutez attire toujours autant et reste à la mode.

(MEL: K.Lienard) •

Tatoo Planetarium Paris 2022, c'est ainsi qu'a été rebaptisé le Mondial du Tatouage cette année, créé par Tin-Tin un célèbre tatoueur. Le dixième anniversaire de la plus importante convention de tatouage de France a été fêté en 2020. Alors pour son grand retour après deux ans d'absence, le Mondial du Tatouage a investi la Grande Halle de la Villette et une partie de son parvis à Paris. Du 4 au 6 novembre, les amateurs et passionnés de tatouage ont pu découvrir les 550 meilleurs artistes du monde.

Immersion avec ce reportage de nos confrères journalistes d'Outre-mer la 1ère, Nathalie Sarfati, Massimo Bulgarelli et Rael Moine :