Plus de 700 jeunes artistes en démonstration à Toata

Les arts traditionnels ont été sublimés par les élèves encadrés par leurs professeurs et ceux du conservatoire artistique de Polynésie.

CM •

Afin de célébrer collégialement la fin de l'année, plus de 700 élèves et professeurs de différentes écoles de Punaauia, Taravao et Moorea sont montés sur la scène de Toata mercredi 9 décembre à l'occasion du gala du conservatoire artistique de Polynésie.

Voila plusieurs années que les élèves de ces écoles, encadrés par des professeurs du conservatoire, bénéficient durant leur cursus scolaire de cours de chants et de danses traditionnels.

Cette initiative permet de transmettre la culture et crée de la cohésion dans les établissements.

Tout au long de l'après midi, les enfants ont présenté le fruit de leur apprentissage à travers un spectacle haut en couleurs sous l'œil attentif et les encouragements de leurs parents venus en nombre garnir les gradins.

