Plusieurs marches pour commémorer le 1er tir nucléaire en Polynésie

Interview Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Interview

Mardi, une marche est organisée par l’association Moruroa e tatou avec l’Eglise protestante maohi. Cette marche correspond à la triste date d'anniversaire du 1er tir nucléaire lancé en Polynésie française. C'était à Moruroa, le 2 juillet 1966. L'association organise cette marche également pour dénoncer les dossiers des victimes rejetés par le CIVEN, mais aussi l’amendement de Lana Tetuanui, le rejet de cette loi par le conseil d’Etat, et la non reconnaissance de l'Etat du préjudice subi par les veuves et familles des victimes du nucléaire... "Ca fait beaucoup, il faut qu'on manifeste fortement ", lance Tapati Mitema, président par intérim de l’association Moruroa e tatouL’Association 193 sera également dans la rue, mardi. Ses dirigeants et ses membres emmèneront avec eux 193 cercueils. 193 comme le nombre de tirs nucléaires effectués en Polynésie française entre 1966 et 1996. "Pour symboliser le deuil de chaque essai nucléaire donc un cercueil par tir imposé. Chaque tir a plongé la population et toute la population dans un deuil profond.", confie Lena Normand, 2e vice-présidente de l’Association 193 qui s'est également retiré du projet du centre de mémoire des essais nucléaires.