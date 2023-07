Polynésiennes et Calédoniennes unies par la foi

Partager :

Pas loin de 3000 dames actives dans l'église protestante réunies ce 8 juillet à Paea. Une rencontre entre amitiés et spiritualité, pour dire la vitalité de la foi chrétienne ici en Polynésie. Une manière de dessiner aussi des chemins d'éducation et de paix tant on sait l'importance des femmes dans la transmission des valeurs de cette église.

Polynésie la 1ère (MLSF), Mereini Gamblin et Hubert Liao •

Un appel au rassemblement après 4 ans de séparation. En ce moment, les femmes protestantes sont célébrées au stade Manu Ura de Paea. Un grand moment de partage rythmé par les sons polynésiens. D’habitude ce rassemblement est organisé tous les deux ans mais il n’a pas pu l’être à cause du covid. Alors pour ces retrouvailles, 3 000 personnes ont fait le déplacement, venues des cinq archipels et même au-delà. "C’est grandiose, c’est la première fois que je viens à Tahiti et que je vois une manifestation comme ça. Chez nous, il y a aussi mais pas aussi grandiose que ça, c’est beau, c’est beau", confie Jeannine de Maré On présente sa région, classée ici par couleur, au travers de chants et de danses. Huit sections réunies, soit autant de spectacles et des femmes de tous horizons qui quittent leur routine quelques jours pour faire de belles rencontres et raconter leurs histoires. "C’est toujours la rencontre, le partage, c’est très important pour nous. Pas seulement sur le thème, sur ce qu’on vit au quotidien. Ce que les femmes des îles vivent, les femmes de Kanaky et de Tahiti vivent.", explique Frida Maitere - présidente des femmes de l’Eglise protestante ma’ohi Unies par la culture, elles peuvent oublier quelque temps les soucis du quotidien pour s’épanouir et affirmer leur féminité. Le rassemblement protestant va durer jusqu’au 12 juillet.

