Pour la première fois depuis 5 mois, la Nouvelle-Calédonie croit au dialogue et à la fin des exactions

Deux décisions, l'une politique et l'autre judiciaire, pourraient ramener le calme en Nouvelle-Calédonie. Même si les patrouilles nocturnes de CRS qui sillonnent Nouméa doivent encore affronter les incivilités.

En France, le Sénat a adopté le report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie par 324 voix pour et 19 abstentions. Une étape nécessaire à la recherche d'un accord et pour apaiser les tensions dans l'archipel. Et pour cela, la Haute assemblée s'est appuyée sur une proposition de loi organique déposée par les sénateurs socialistes. Ce qui permet le report des élections provinciales, au plus tard le 30 novembre 2025. Le texte va maintenant être examiné par l'Assemblée nationale le 6 novembre prochain.

Deux décisions politique et judiciaire en passe de ramener le calme ?

La Cour de Cassation a rendu un avis ce mardi qui pourrait apaiser la situation sur le terrain, après 4 mois d'émeutes, 13 morts et une relative accalmie. La Cour de cassation vient en effet de casser la décision d'enfermer en métropole deux militants indépendantistes kanaks, dont Christian Tein, le chef de l’organisation soupçonné d’avoir commandité les émeutes. Un nouveau jugement devra donc trancher le sort des deux hommes.

Pour rappel, leur départ du Caillou avait été organisé en juin dernier, puis confirmé le 5 juillet dernier par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Nouméa.

Depuis le 13 mai dernier, l'ordre public n'a jamais été rétabli. Le transfert et l'incarcération dans l'hexagone de sept responsables de la Cellule de Coordination des Actions de Terrain ont provoqué un nouvel embrasement. Sur le plan économique, le Caillou est en quasi-faillite.

150 CRS sont toujours mobilisés au centre-ville de Nouméa. La tension est retombée en ce début de semaine. Quelques feux de poubelles mobilisent ici les forces de l'ordre • ©NC la 1ère

Une mission sénatoriale pour relancer le dialogue

Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, se rendront en Nouvelle-Calédonie du 9 au 14 novembre pour une mission de concertation, a-t-on appris ce mercredi 23 octobre auprès de la présidence de la chambre haute.

Le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet revient tout juste d'une visite sur l'archipel meurtri par des émeutes qui ont fait 13 morts et des milliards d'euros de dégâts. Il y a martelé l'importance du "retour du dialogue" entre les camps loyaliste et indépendantiste.

Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher (à gauche) et Yaël Braun-Pivet (à droite), se rendront en Nouvelle-Calédonie du 9 au 14 novembre 2024 • ©Réunion La 1ère/France 3

Les Cadéloniens augmentent leurs séjours pour affaire au fenua

Ce n’est pas une arrivée massive, comme le rapporte Tahiti Infos. Mais l’ISPF donne les chiffres de l’arrivée des touristes résidents en Nouvelle-Calédonie pour affaires au Fenua ces derniers mois. Et ces chiffres sont en augmentation.

L’ISPF observe une hausse assez significative du motif professionnel de ces mêmes touristes résidents de Nouvelle-Calédonie. “Sur la période de juin à août 2024, on dénombre 65 touristes résidents de Nouvelle-Calédonie indiquant séjourner de 30 jours à un an pour un motif de travail, affaires, études. Ils étaient 23 sur la même période en 2023”, explique l’ISPF