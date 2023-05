Pour les 30 ans de la Saga Tahiti, on cherche des bénévoles pour les récoltes de dons!

L'école de voile de Arue organise cette année encore et pour la 30ème édition la saga tahiti aux iles sous le vent dans l'île de Huahine. Un bel anniversaire qui se déroulera tout le mois de juillet et la première semaine du mois d'août. Mais avant ça, chaque année, des dons sont récoltés à la sortie de grandes surfaces. Et pour ça, des bénévoles sont recherchés!

H. Yieng Kow avec Communiqué •

On ne présente plus la Saga Tahiti! Cet événement caritatif qui permet chaque année à des centaines d'enfants polynésiens de goûter à des vacances hors de leur cadre familial et social! Une façon de s'évader d'un quotidien pas toujours facile, et de profiter comme n'importe quel enfant de vacances, pleines de sourires et de soleil.

C'est dans un cadre paradisiaque de Huahine que s'est tenue la SAGA 2018. • ©Lucile Guichet ; Polynésie La 1ère

Un événement qui ne pourrait pas avoir lieu sans l'investissement de l'école de voile de Arue, de ses moniteurs et de ses bénévoles! Eux, qui chaque année fournissent, embarcations, moniteurs et équipements de sécurité! Ainsi que des nombreux partenaires qui font des dons chaque année et qui sponsorisent l'événement ou directement un enfant. Les polynésiens eux aussi font preuve de beaucoup de générosité! On pense évidemment aux dons alimentaires ou de confort mais on n'oublie pas les familles d'accueil et tous les bénévoles qui participent à cette belle fête nautique.

©Lucile Guichet ; Polynésie La 1ère

D'ailleurs notez le bien, la prochaine collecte de dons dans les grandes surfaces de la place, est prévue du vendredi 9 juin au dimanche 11 juin.

"Au programme : récolte de goûters pour les enfants de la Saga, récolte de dons et bons d'achats* Carrefour, vente de t-shirts de la Saga 2023, le tout dans les Carrefour Arue, Faa'a et Punaauia."

Et pour cette opération de récoltes de dons, la Saga Tahiti fait appel à tous ceux qui pourraient offrir de leur temps afin d'aider à l'organisation de ces journées de récoltes.

"Il suffit de nous contacter par mail ou par téléphone. Vous souhaitez y participer ? Il vous suffit de préciser votre nom, votre prénom, votre âge, votre téléphone, et votre adresse e-mall, ainsi que le jour et le creneau horaire sur lequel vous souhaitez vous positionner." indique le communiqué de l'événement.

Nouveauté cette année un don numéraire via le numérique, avec le QR code qui suit!

Contacts de la Saga Tahiti • ©La saga Tahiti

Comme le dit si bien le slogan de la Saga Tahiti: Ensemble, tout est possible !