Pourquoi Pâques est choisie comme date de baptême

S'il est connu pour la chasse aux chocolats, le dimanche de Pâques est un jour spécial pour les Chrétiens. Il s'agit de la plus grande fête de l’année liturgique, celle de la résurrection du Christ. Un moment opportun pour faire baptiser son enfant...

Mélissa Chongue et Jérôme Lee •

À deux ans, Martin reçoit son baptême à l’église Maria no te hau. Ce dimanche de Pâques n’a pas été choisi au hasard. Une fierté pour celle qu’il appellera désormais marraine. « Le baptême, pour moi, est un acte sacré. En tant que catholique, c'est très important et en tant que marraine, je suis responsable et je dois veiller sur mon filleul », témoigne Theresa.

Au moins cinq enfants ont été baptisés dimanche 31 mars à l'église catholique Maria no te hau.

« Cheminer ensemble »

Pour les catholiques, cette bénédiction le jour de Pâques est un signe de lutte contre le péché et de foi profonde envers le Christ. C'est pourquoi Rainui et sa compagne ont choisi cette date de baptême pour leur fils d'un an et demi. « Les démarches pour le baptême, madame s'en est chargée. On en a déjà parlé avec mon beau-père qui baptise aussi son enfant aujourd'hui. On avait organisé ça le jour de Pâques », confie le jeune père de famille.

Pour les chrétiens, Pâques est la fête de la résurrection du Christ. Un passage significatif de la mort à la vie. « C'est le sacrement d'initiation qui nous permet d'être configuré au Christ et pour nous, c'est une joie parce-que des frères et soeurs arrivent et ensemble nous allons cheminer et commémorer la communion au sein de l'église » précise Père Gildas, prêtre de l’archidiocèse de Papeete.

En Métropole, 12 000 adolescents et adultes se font baptiser durant le week-end pascal. Des chiffres en hausse qui s’expliquent par la volonté des parents catholiques de laisser le choix à leurs enfants.