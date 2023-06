Premier jour pour l'ultime épreuve du bac, le grand oral

Près de 600 élèves de Terminales passent le grand oral cette semaine, au lycée Diadème. Une étape importante pour les épreuves du baccalauréat. Stress, sérénité, les élèves n’avaient qu’une seule hâte : passer au plus vite devant les membres du jury.

Polynésie la 1ère (MLSF), Corinne Tehetia •

Alors que fois que tout est terminé, c’est un grand ouf de soulagement qui pouvait se lire sur les visages des candidats, ce lundi matin. Il faut dire que cette épreuve est très bien notée avec un coefficient de 10 pour la voie générale et un coefficient de 14 pour les filières technologiques.

Les élèves se sont bien préparés. Ils ont commencé à réfléchir aux questions qu’ils présentent au jury, lorsqu’ils étaient en classe de Première. Ce travail se précise en Terminale, donc, ils maîtrisent le sujet. "Je suis très content de ma prestation, nous attendons les résultats le 30 juin. Le plus dur est la présentation orale et le parcours à venir, on passe plus de temps à échanger sur le sujet", confie un des élèves à la sortie.

L’objectif du grand oral est de prendre la parole en public et d’être surtout clair et convaincant. Un moyen de les préparer pour leurs études supérieures ou pour leur avenir professionnel, lorsqu’ils se retrouveront devant un employeur.

Durant 15 minutes, chaque candidat doit exposer son sujet et répondre aux questions des membres du jury. Les épreuves du grand oral se termineront vendredi.