Près de 4 000 participants à la 21ème édition de La Tahitienne

La Tahitienne est une course spécialement réservée aux femmes pour mettre en avant leur lutte contre le cancer. Elle est organisée chaque année par l’Association Sportive Courir en Polynésie (ASCEP). L’événement et sa cause fédèrent depuis 21 ans. Le 12 mars, 4 000 inscrits y ont participé.

Mereini Gamblin •

Des milliers de femmes étaient réunies samedi 11 mars à la mairie de Pirae, pour soutenir celles atteintes du cancer.

Main dans la main

“On organise cette course pour récolter des fonds et soulager un peu les personnes qui sont atteintes de cancer, pendant leur traitement de chimiothérapie. On est là pour elles et c’est l’aboutissement de tous nos efforts” présente Laura, trésorière de l’Association Sportive Courir en Polynésie (l’ASCEP).

La 21ème édition de La Tahitienne a tenu toutes ses promesses, avec 4 000 participants soit quatre millions de francs récoltés. La course fédère toujours autant, et pour cause : “c’est un bon moyen de montrer qu’on a de la sororité, qu’on est ensemble et qu’on se soutient”, estime Patricia, participante.

Organisée par l’Association Sportive Courir en Polynésie, La Tahitienne est réservée aux femmes à partir de 12 ans. Mais quelques hommes se sont joints à la cause, déguisés ou pas, comme Ahiti. “Nous accompagnons nos amies par solidarité pour toutes ces femmes qui souffrent du cancer, nous les accompagnons comme on peut, en marchant, en chantant.”

Les entreprises ont également joué le jeu en proposant plusieurs lots à gagner. “Tous les ans, Air Tahiti Nui participe, aussi bien les employés que le club ATN et l’entreprise puisque tous les ans on offre des billets d’avion. Et le billet d’avion cette année, c’est un Papeete-Seattle”, détaille Sandra Inthisone, responsable des services commerciaux au sein de la compagnie aérienne.

Une course symbolique

Rendez-vous est donné chaque année dans les jardins de la mairie de Pirae. Après un échauffement collectif, le départ est donné par le président à 17h. C’est partie pour trois kilomètres de parcours symboliques. L’occasion de se challenger.

“C’est la première fois que je cours à la tahitienne, d’habitude je marche. (...) Donc je suis fière de moi, je suis très contente” confie Maryse Delarue.

Et c’est Angèle Richard qui arrive première en seulement 12 minutes. À 14 ans, la benjamine bat des records et représente fièrement la cause. “J’ai fait cette compétition parce-qu’elle me tenait à coeur, par rapport aux femmes qui ont ces maladies et que j’ai envie d’aider parce-que je suis aussi une femme” témoigne-t-elle.

Portes ouvertes au Fare Amazones Pacific

La mobilisation ravit l'association Amazones Pacific qui accompagne tous les jours les personnes atteintes du cancer.

“Cela fait vraiment chaud au cœur, cela veut dire qu’il y a au moins 4 000 femmes qui ont fait la démarche malgré la pluie de venir marcher, courir, soutenir et puis même si c’est 1 000 francs, c’est énorme. Et puis pour nous, c’est important de dire qu’on est battantes (...). Prenez soin de vous !” s'exclame Marie-Christine Seroux, présidente de l'association Amazones Pacific.

La semaine prochaine, la tribu organise des portes ouvertes au Fare Amazones Pacific. Les dames de l'association vous accueillent à Tipaerui avec des ateliers de soins pour retrouver la force de poursuivre ce lourd combat contre le cancer.