Prise de commandement du Contre-amiral Geoffroy d’Andigné

La cérémonie de prise de fonction du Contre-Amiral Geoffroy D’ANDIGNÉ, commandant la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie française, a eu lieu le 1er août 2022 à Arue. Il succède à Jean-Mathieu REY.

Communiqué HC (MLMG) •

Le nouveau Contre-Amiral des forces armées en Polynésie a pris ses fonctions lundi 1er août 2022. La cérémonie a eu lieu sur la place d'armes du quartier Lieutenant-colonel Broche, à Arue, en présence d'Eric Requet, représentant du Haut-commissaire, de Jean-Christophe Bouissou, Vice-président et ministre du Logement et de l’Aménagement, en charge des Transports interinsulaires, de Mme Sylvana Puhetini, Vice-présidente de l’assemblée de la Polynésie française, de Mme Teura Iriti, maire de la commune de Arue, d'Eugène Sommers, Président du CESEC ainsi que des autorités de l’État et du Pays.

Geoffroy d’Andigné prend le commandement de la zone Asie-Pacifique. Précédemment en poste à l’état-major de la marine comme adjoint « finances et soutiens » et officier de préparation des forces, il succède au Contre-Amiral Jean-Mathieu Rey.

Contre-amiral Geoffroy D’Andigné • ©Polynésie la 1ère

Programme de la journée :

08h30 : accueil des journalistes et des invités

08h40 : mise en place terminée

08h45 : arrivée du commandant des troupes - Inspection des troupes. Honneurs au drapeau du RIMaP-P.

09h00 : arrivée du CA d’Andigné, nouveau ALPACI-COMSUP Polynésie, et des hautes autorités civiles. Salut au drapeau du RIMaP-P et revue des troupes.

09h10 : Remise de décoration.

09h20 : Lecture de l’ordre du jour par l’amiral.

09h30 : Départ des autorités.

09h35 : Honneurs au drapeau. Fin de cérémonie

09h40 : Entretien avec CA d’Andigné.

10h00 : Fin d’entretien.