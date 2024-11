Problèmes d’approvisionnement en farine de froment, des quotas imposés aux boulangers

Les boulangers de Polynésie ont été informés, mercredi 06 novembre, de problèmes d'approvisionnement en farine de froment. Un quota mensuel est imposé aux professionnels pour le mois de novembre.

Après les retards de livraison en levure au mois de septembre dernier, c'est au tour de la farine de se faire désirer. Et ce sont les boulangers qui en pâtissent à nouveau.

Alertée par les importateurs, la direction générale des affaires économiques (DGAE) a adressé un courrier aux professionnels du pays le 06 novembre pour les informer de "soucis d'approvisionnement de la farine de froment panifiable durant le mois de novembre 2024".

Il s'agit de la farine de blé, notamment utilisée pour la fabrication de pain mais aussi en cuisine et en pâtisserie dans une quantité moindre. Principale conséquence : moins de farine pour les boulangers et donc une possible diminution de la production. "Afin de pouvoir satisfaire tous les boulangers, vos quotas mensuels seront revus à la baisse pour le mois de novembre 2024" prévient la DGAE.

Plusieurs boulangeries de Tahiti nous confirment avoir été informées sans toutefois connaître le quota exact de farine qui leur sera imposé. Les pâtisseries seront moins impactées puisqu'elles n'utilisent pas d'aussi grandes quantités de farine.

Un rétablissement est annoncé pour "fin novembre voir début décembre".