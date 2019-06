Le procès de Radio Tefana s'est ouvert

© Polynésie la 1ère / Shiquita Darrouzes

Ce mardi matin, la salle d'audience du tribunal correctionnel était comble à quelques minutes du début du procès du leader duTavini Huiraatira pour prise illégale d'intérêts dans l'affaire Radio Tefana. Les deux ex-présidents de radio Tefana,Vito Maamaatua et Heinui Le Caill, mis en cause dans cette affaire sont eux aussi convoqués devant le tribunal correctionnel, ce mardi.Oscar Temaru n'est pas venu seul au tribunal, il est entouré de ses avocats, son conseil parisien, Me Koubbi mais aussi polynésien, Me Jourdaine. De nombreux sympathisants du parti bleu ont également répondu présent. Les associations anti-nucléaire ont aussi fait le déplacement.Cette affaire est un véritable caillou dans la chaussure du patron du Tavini puisqu'il risque une peine d’inéligibilité à un an des élections municipales. Mais, samedi 15 juin, lors du congrès du Tavini , Oscar Temaru a prévenu devant ses sympathisants que "la justice ne mettra pas le Tavini à terre avec l’affaire de radio Tefana, nous nous présenterons aux élections municipales en 2020".