Punaauia : le va'a pour rassembler

À l'occasion de ses 50 ans, la ville de Punaauia organise plusieurs événements. Le 26 juin, c'était autour de la pirogue. Plus de 200 personnes ont ramé ensemble, pour faire du sport, s'amuser et créer du lien...

MG •

La commune de Punaauia a organisé, dimanche 26 juin, une session de va'a amicale pour les résidents. Le concept a vu le jour en 2014. Tous les volontaires peuvent participer.

Aujourd'hui, plus de 200 personnes âgées entre 20 et 77 ans, ont ramé ensemble. Qu'ils soient rameurs confirmés ou novices, le but est de promouvoir la pratique sportive et la rendre accessible à tous les âges, toutes les classes sociales et toutes les physiologies...

En fin d'après-midi, la ville poursuit les festivités avec une parade nautique inédite.